Denizde boğulmak üzere olan kangurunun imdadına polis yetişti

Avustralya'nın Bribie Adası'nda bir polis memuru denizde boğulmak üzere olan bir kangurunun hayatını kurtardı.

Son dönemde özellikle yangın ve sel felaketleriyle gündeme gelen Avustralya, bu kez denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kanguru nedeniyle konuşuluyor.

Bribie Adası'nın bağlı olduğu Queensland Eyaleti polisi, yayınladığı bir videoyla polis memuru Mike Brownley'in kanguruyu kurtardığı anları paylaştı.

İlk başta kangurunun yanına giderek onu kıyıya yönlendirmeye çalışan Brownley, bu girişiminde başarısız olunca çareyi kanguruyu kucaklamakta buldu.

Polis, kangurunun iyi durumda olduğunu ve birkaç dakika dinlendikten sonra plajdan uzaklaştığını da bildirdi.