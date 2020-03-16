Gürcistan, koronavirüs nedeniyle sınırlarını tüm yabancılara kapatıyor

Gürcistan Başbakanı'nın dış politikadan sorumlu danışmanı İrakliy Çikovani, Kovid-19 hastalığına sebep olan olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm yabancı vatandaşların ülkeye girişinin 18 Mart itibarıyla yasaklanacağı açıklamasını yaptı.

Çikovani, yurt dışındaki Gürcistan vatandaşlarınınsa ülkelerine geri dönebileceklerini söyledi.

Başbakan danışmanı ayrıca, Kovid-19’un yayılmasının önlenmesi için Gürcistan’daki tüm kayak tesislerinin de kapatılacağını belirtti.

Gürcistan’da şimdiye dek 33 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu biliniyor.