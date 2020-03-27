Netflix, dışarı çıkanları eve geri kaçırmak için sokak panolarından kendi dizilerinin sürprizini bozuyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya çapında giderek daha çok insanın evde kalması Netflix'e erişimde sorunlar yaşatsa da, dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu 'evde kal' kampanyasında destek için en popüler dizilerinin kritik sahnelerini sokak panolarına verdiği ilanlarla açıklamaya başladı.

Kampanyayı duyuran bir video yayımlayan ABD merkezli çevrimiçi platformu, "Bazıları dışarı çıkıp dağıtmanın sorun olmadığını düşünerek hepimize oyunbozanlık yapıyor. Öyleyse biz de olağanüstü bir önlem alıyoruz: En sevilen Netflix şovlarının sürprizini bozuyoruz" dediği videoda da sürprizbozan (spoiler) ayrıntılara yer verdi.

"Toplanma yerlerindeki sokak panolarını güncel Netflix yayınlarından sürprizbozanlarla dolduracağız. Eğer virüs sizin dışarı çıkmanızı durduramıyorsa, sürprizbozanlar durduracak" diyerek evde kalmayanlara meydan okuyan Netflix, özellikle tren istasyonları ve otobüs duraklarındaki panolarda sürpriz bozuculuk yaparak insanları toplu taşıma araçlarına binmeden önce iki kez düşünmeye çağırdığını belirtti.

Kampanya için #StayTheFuckHome etiketini kullanan platformun entrikasını açık ettiği orijinal dizileri arasında 'Stranger Things', 'Love is Blind', 'Narcos', 'Money Heist' gibi en popülerleri de var.