DSÖ, koronavirüse karşı YouTube ve Twitch gibi devlerle iş birliğine gitti

Dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs nedeniyle insanlara ısrarla evlerinde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü de insanların evlerinde kalmaları için oldukça ilginç bir adım attı ve YouTube, Twitch gibi devlerle iş birliğine gitti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların gerekli olmadığı sürece evlerinden çıkmamasını isteyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun için oyun endüstrisiyle iş birliğine gitti. Gerçekleştirilen yeni iş birliği kapsamında ‘Play Apart Together’ kampanyası başlatıldı.

Webtekno'nun haberine göre, başlatılan bu yeni kampanyayı destekleyen şirketler arasında Activision Blizzard, Twitch, Riot Games ve YouTube gibi şirketler bulunuyor. Şirketler, insanların birbirlerinden olabildiğince uzakta durmasını cesaretlendirmek için özel etkinlikler ve aktiviteler gerçekleştirecek.

Şirketlerin yöneticileriyse izolasyonun önemini vurguluyor ve oyunculuğun mesafe koymada yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

Activision CEO’su Bobby Kotick, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İnsanların, birbirlerine güvenli şekilde bağlanması daha önce hiç bu kadar kritik bir öneme sahip olmamıştı. Oyunlar, bunun için müthiş bir platform çünkü insanları; eğlencenin, amacın ve anlamın bakış açısıyla bağlıyor. Böyle bir girişime dâhil olmaktan dolayı gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

DSÖ, geçen sene 'oyun oynama bozukluğunu' hastalık olarak kabul etmişti.