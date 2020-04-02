DSÖ uzmanı, limon ve zencefilin koronavirüse etkisini değerlendirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan, sağlığı korumaya yönelik limon ve zencefilin tüketilebileceği, ama bu ürünlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı terapötik etkisinin kanıtlanmadığını belirtti.

Ryan, Cenevre’deki basın toplantısında, limon ve zencefilin koronavirüse karşı etkili olup olmadığı sorusuna, "Bizi daha iyi hissettiren her şey, güven veren her şey ve tehlikeli olduğunu düşünmediğiniz her şey kesinlikle sağlık üzerinde olumlu etkiye sahip olabilir. Ama bu, hastalığa karşı etkili olduğunu söylemekle aynı şey değil. Halihazırda Kovid-19’a karşı mücadelede etkinliği kanıtlanan bir tedavi yok" yanıtını verdi.

DSÖ’nün Kovid-19’a karşı en umut verici ilaçları test etmeye devam ettiğini söyleyen Ryan, "Bu yüzden insanlara, eğer limon, zencefil ve bal gibi sevdikleri ilaçlar varsa hastalık sırasında onları tüketmeye devam etmelerini tavsiye ederim. Ama bir şeylerin Kovid-19’ten iyileştirebileceği yönünde asılsız varsayımlar yapmayalım. Şu an için doğrulanmış bir tedavi yok" ifadelerini kullandı.