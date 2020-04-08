Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine tepki gösterdi: Korona var, kimse çalışmıyor

Sunucu Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibiyle yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hocam herkes evde kalıyor çalışmıyor da ben de alacağım kiraları alamıyorken ev sahibim bana bu mesajı atıyorsa ne yapacağız? Benim 3 evim var, 2'sinden bu ay kira gelmedi, utandım söylemedim" dedi.

Ece Erken, Twitter hesabından ev sahibiyle yaptığı mesajlaşmanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Kirasını 2 gün geciktiren Erken, kira isteyen ev sahibine, "Aidat 3600 TL artı kira 12.500 TL, bu paraya villada kalırdım. Sonuçta korona var, kimse çalışmıyor" dedi.

Erken, tweetine gelen yorumlar üzerine de "Sizce ben ödemez miyim? Tabii ki ödeyeceğim, durumum var, ya durumu olmayıp bu baskıyı yiyenler? Hep kendinizi düşünmeyin olur mu? Bu attığım tweet herkese" diye yazdı.

hocam herkes evde kalıyor çalışmıyor da ben de alacağım kiraları alamıyorken ev sahibim bana bu mesajı atıyorsa napacağız?benim 3 evim var 2sinden bu ay kira gelmedi,utandım söylemedim.. pic.twitter.com/eQBK1QrUJJ — Ece Erken (@eceerken) April 7, 2020

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