Zoom kullanıcılarını uyardı: Şifrenizi değiştirin

Zoom, hesap bildilerinin dark web'de satışa çıktığı iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı ve kullanıcılarından şifrelerini değiştirmelerini istedi.

Zoom uygulaması, kullanıcı bilgilerinin dark web'de satışa çıktığı iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

"Tüketicilere sunulmakta olan bu tür web hizmetlerinin hedef alınması yaygın ve sıklıkla görülen bir durumdur ve genellikle sabıkalı kötü kişilerin diğer platformlardan ihlaller yoluyla elde ettikleri, hali hazırda güvenliği açığa çıkmış bulunan çok sayıdaki kimlik bilgilerini test ederek kullanıcıların bu tür kişisel bilgileri başka bir yerde tekrar kullanıp kullanmadığını görmeyi amaçlamaktadır" denen açıklama şöyle devam etti:

"Bu tür saldırılar genellikle kendi tek oturum açma sistemlerini kullanan büyük kurumsal müşterilerimizi etkilememektedir. Ayrıca kullanıcıları kötü amaçlı yazılım indirmeleri veya kimlik bilgilerini bırakmaları için kandırmaya çalışan binlerce web sitesini kapatan bir firma da dahil olmak üzere, söz konusu bellek dökümünden elde edilen şifre dökümlerini, bunları oluşturmak için kullanılan araçları bulması için birden fazla istihbarat ve soruşturma şirketini kiralayarak araştırmalara başladık. Araştırmalarımıza devam ediyoruz, güvenliğinin ihlal edildiğini tespit ettiğimiz hesapları kullanıma kapatıyoruz, kullanıcılardan şifrelerini daha güvenli bir şifreyle değiştirmelerini istiyoruz ve çabalarımızı desteklemek için ek teknoloji çözümleri uygulamaya çalışıyoruz."