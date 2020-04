Sony'den PlayStation 4 kullanıcılarına ücretsiz oyun armağanı

Sony, Play at Home girişiminin bir parçası olarak PlayStation 4 için ücretsiz oyunlar sunacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren Journey ve Uncharted, PlayStation Store’dan ücretsiz olarak indirilebilecek.

Sony, koronavirüs salgına karşı insanların evde kalmasını sağlamak için Play at Home isimli bir girişim başlattığını duyurdu. Sony’nin yeni girişiminin iki ayağı bulunuyor. Play at Home’un ilk ayağı, evlerinde kalan PlayStation 4 sahiplerine ücretsiz oyunlar sunmak.

Webtekno'nun aktardığına göre girişimin ikinci ayağı ise mali olarak zor durumda olan bağımsız oyun stüdyonlarına yardım etmek için bir fon oluşturmak.

Sony, Play at Home girişiminin ayaklarından biri olarak bugünden itibaren Journey ve Uncharted: The Nathan Drake Collection'ı PlayStation 4 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor. Bu oyunlar, PlayStation Store’dan 5 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.

Sony aslında Uncharted: The Nathan Drake Collection serisini ile toplamda üç oyunu ücretsiz sunmuş oluyor. Çünkü Uncharted: The Nathan Drake Collection, içeriğinde Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake's Deception şeklinde üç oyunu barındırıyor.

NOT: ABD ile saat farkından dolayı oyunlar muhtemelen 16 Nisan tarihinde, sabaha karşı ücretsiz olacak.