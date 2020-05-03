İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etti

Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlanan etkinliklerin iptal edildiğini ancak gelecek yıldan itibaren her 3 Mayıs'ta Dünya İzmirliler Günü'ne özel etkinlik ve kutlamaların yapılacağını belirtti.

Bu yıl pandemi nedeniyle olmadı ama her 3 Mayıs’ta İzmir’in sesini dünya duyacak. Dünya’nın her yerindeki İzmirlilere, bugün İzmir için ne yaptıklarını soracağız. 3.5.2021’e hazır olun...!

Dünya İzmirliler Günümüz kutlu olsun. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) May 3, 2020

​Soyer, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren 03.05 tarihi bizim için 'Dünya İzmirliler Günü' olacak. 35 bizim için sadece plaka değil; sevda, özgürlük, neşe, coşku ve demokrasi demektir. O nedenle dünyanın dört bir yanındaki İzmirlilerle birlikte bugünü kutlayacağız. Bu yıl pandemi nedeniyle olmadı ama her 3 Mayıs’ta İzmir’in sesini dünya duyacak. Dünyanın her yerindeki İzmirlilere bugün İzmir için ne yaptıklarını soracağız. 03.05.2021’e hazır olun. Dünya İzmirliler Günü'müz kutlu olsun."

3 Mayıs İzmirliler Günü Perküsyon Dinletisi Canlı https://t.co/igg4v2kMDz — Tunç Soyer (@tuncsoyer) May 3, 2020

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