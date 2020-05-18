Yiyecek bulamayan tilkiyi güvenlik görevlileri besledi

Çankırı'da, güvenlik görevlilerinin iftar sofrasına misafir olan tilki görüntülendi.

Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde görevli güvenlik görevlileri, iftarı yaptıkları sırada kendilerine doğru gelen tilkiyi fark etti.

Kendileri için hazırladıkları iftar sofrasındaki yemeklerden tilkiye de veren güvenlik görevlileri yiyecek bulamayan tilkinin karnını doyurdu.

Bir süre daha güvenlik görevlilerinin yakınında gezen tilki daha sonra bölgeden ayrılırken bu anlar görevliler tarafından kameraya kaydedildi.

Yiyecek bulamayıp şehir merkezine inen tilki güvenlik görevlilerince beslendi https://t.co/JeTjcg0rGA pic.twitter.com/L3uhX61TDP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 18, 2020

​