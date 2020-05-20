Özkan Uğur kamera karşısına geçti, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le birlikte 'Maskeni tak' dedi

MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur, kameralar karşısına geçti ve grup arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte "Maske tak" diyerek sevenlerine seslendi. Güner'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoda ikinci kez kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.