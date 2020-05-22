Pakistan'da 107 kişi taşıyan uçak düştü

Lahor'dan Karaçi'ye giden Pakistan Uluslararası Havayolları uçağı yerleşim bölgesine düştü. Havayolu firması sözcüsü uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebat olduğunu söyledi.

Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait ve Lahor- Karaçi seferi yapan Airbus 320 serisi yolcu uçağı Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inmesine 1 dakika kala, ülkenin en büyük şehri olan 20 milyon nüfuslu Karaçi yakınlarında yerleşim bölgesinin üzerine düştü.

PIA Sözcüsü Abdul Sattar PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebat olduğunu aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın düştüğü bölgede birçok bina ve aracın hasar gördüğü, bölgeye itfaiyenin de ulaştığı görülüyor.

​Pakistan ordusu da bölgeye kurtarma ekiplerini gönderdiklerini ve çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.