Pakistan'da 107 kişi taşıyan uçak düştü

Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait ve Lahor- Karaçi seferi yapan Airbus 320 serisi yolcu uçağı Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inmesine 1 dakika kala, ülkenin en büyük şehri olan 20 milyon nüfuslu Karaçi yakınlarında yerleşim bölgesinin üzerine düştü.
PIA Sözcüsü Abdul Sattar PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebat olduğunu aktardı.
List of passengers names aboard #Airbus320 PK8303 #PlaneCrash #Karachi 🙏🏼🙏🏼 #planecrash pic.twitter.com/X5uIGJR1zW— Sohaib Ahmad🇵🇰🇹🇷 (@SohaibA84842962) May 22, 2020
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın düştüğü bölgede birçok bina ve aracın hasar gördüğü, bölgeye itfaiyenin de ulaştığı görülüyor.
Visuals from the crash site. #pakistan #pia #karachi pic.twitter.com/o0gVfH54kK— Zoraiz Bangash (@ZoraizBangash) May 22, 2020
Pakistan ordusu da bölgeye kurtarma ekiplerini gönderdiklerini ve çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.
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