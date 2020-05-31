SpaceX'in başarıyla fırlattığı Crew Dragon Kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı

SpaceX'in dün akşam saat 22.22’de Falcon 9 roketi ile birlikte uzaya fırlattığı NASA’nın Crew Dragon uzay kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na TSİ 17:30'da bağlandı. Kapsül Uluslararası Uzay İstasyonu’na kilitlenmesinin ardından burada iki astronot tarafından test edilecek.

Doug Hurley ve Bob Behnken isimli iki astronotu taşıyan Crew Dragon kapsülünün, 19 saatlik uzun yolculuğun ardından bugün Türkiye saati ile 17.30’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na bağlandı.

Bir özel şirket tarafından uzaya gönderilen ilk insanlı uzay aracı olan Crew Dragon, canlı yayında bu işlemi gerçekleştiriyor.