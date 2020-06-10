Çorum'un Ayaz köyünde Necip G.’nin torunları F.A ve N.E.G dedelerinin evinde buldukları çakmak ile tandırlığın içindeki kuru otları tutuşturdu. Alevleri söndüremeyen çocuklar dedelerine haber verdi.
Tandırdan alevler yükseldiğini gören Necip G., itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan ahır ve eve sıçradı. Yangında ahırda bulunan 11 adet büyükbaş hayvandan 2’si vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 9 adet büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.
Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenen Necip G. ve eşi H.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çocukların çakmakla oyununda bir ev ile ahır yandı, 9 hayvan telef oldu https://t.co/bwfQ2qXvNk pic.twitter.com/z6zVPSTC8E— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 10, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)