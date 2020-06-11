Demet Evgar kendisini dudağından ve ayağından sokan arı için Teoman'ın Rüzgar Gülü şarkısını sözlerini değiştirerek şarkıyı arıya ithaf etti.

Demet Evgar'ı önceki gün hem dudağından hem de ayağının üstünden arı soktu. Arı soktuktan sonra hastaneye giren Evgar, evine döndüğünde ise arı için bir şarkı yaptı.

Şarkıcı Teoman’ın Rüzgar Gülü şarkısının sözlerini değiştirerek söyleyen Evgar Instagram adresinden şarkıyı paylaştı.

Demet Evgar arı için şarkının sözlerini şöyle değiştirdi:

"Kır evinin verandasında küçük bir arıya rastladım. İnsanmışcasına öpüşmeye başladım. Ama bilmediğim bir şey vardı o insan değil bir arıydı. Poposundaki iğne artık dudağımdaydı."

Dün sosyal medya hesabından hem arıya söylediği şarkıyı hem de merdivenlerden yuvarlanıp düşmesini anlatan Evgar Twitter’da TT listesinin ilk sırasında yer aldı.

Oyuncu Demet Evgar dudağından ve ayağından sokan arı için şarkı yaptı https://t.co/JFSTzTKG68 pic.twitter.com/g2Fb0rgB9A — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 11, 2020

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