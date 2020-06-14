İzmit'te LPG'li otomobil seyir halindeyken alev alev yandı

Mevlüt A. idaresindeki LPG’li otomobil seyir halindeyken, otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurarak dışarı çıktı ve durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil alev topuna döndü. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralan olmazken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre, yangının LPG’de deposundaki sızıntı sebebi ile çıktığı belirlendi.

İzmit'te LPG'li otomobil seyir halindeyken alev alıp, küle döndü https://t.co/DsgYxOZdWh pic.twitter.com/YRDB8ttPxt — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 14, 2020

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