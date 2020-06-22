Halkalı Güneş tutulmasının Dünya’daki gölgesi uzaydan görüntülendi

ABD’li astronot Christopher Cassidy, görevde bulunduğu UUİ’den halkalı Güneş tutulmasının Dünya'nın yüzeyinde oluşturduğu gölgenin fotoğraflarını çekti.

Moskova Planetaryumu, Ay’ın Güneş’i tamamen kapladığı ve ‘dairesel tutulma’ diye adlandırılan Güneş tutulmasının bugün Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Etiyopya, Pakistan ve Kuzey Hindistan'ın güneyinden ve Çin'den izlenebildiğini, Rusya’dan ise tutulmanın ancak kısmen izlenebildiğini açıklamıştı.

Cassidy, çektiği 4 fotoğrafı Twitter sayfasında şu ifadelerle paylaştı:

“Bu sabah Çin üzerinden uçtuğumuz sırada (istasyonun) sancak tarafında gerçekleşen halkalı Güneş tutulmasının muhteşem görünümü. Babalar Günü sabahına uyanmak için oldukça güzel bir yol! Dünyadaki tüm babaların harika bir gün geçirmesini umarız!”

Super cool view of the Annular Solar Eclipse which passed by our starboard side as we flew over China this morning. A pretty neat way to wake up on Father's Day morning! Hoping all of the dads in the world have a wonderful day! #Eclipse #FathersDay #HappyFathersDay2020 pic.twitter.com/vJx5yOFAcb — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) June 21, 2020

​Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) ortak işlettiği UUİ'de, uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.