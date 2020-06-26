Uzmanlar, uçakta yenmemesi gereken ürünleri açıkladı

Express portalına konuşan İngiliz havayolu şirketlerinden birinin gıda güvenliği uzmanı Jean Dyble, “Restoranlarda yemekler hemen servis edilir. Havacılık endüstrisinde ise yemekler catering şirketinde hazırlandıktan sonra konteynerlara paketlenerek uçaklara teslim edilmek üzere havaalanlarına ulaştırılır” ifadelerini kullandı.

Yanlış gıda saklama derecesinin hazımsızlığın ana nedeni olduğunu belirten uzmanlar, yolcuların yiyeceklerini terminalden temin etmeleri veya varış noktasına kadar sabretmelerini öneriyor.

Jean Dyble, uçakta tüketilmesini tavsiye etmediği ürünler arasında süt ürünlerini de saydı. Dyble’a göre, yoğurt ve dondurma gibi süt ürünleri depolama kurallarının ihlali durumunda hızlı bir şekilde bozuluyor. Örneğin, listeria bakterilerinin üremesi durumunda kullanım için uygun olmayan hale dönüşen ürünün kokusu ve görünümü değişmediğinden bozulduğu anlaşılmıyor.

Gıda güvenliği uzmanı Prof. Aurora Saulo ise, et ürünlerinin ısıl işleminden geçirilmemesi nedeniyle bakteri içerebileceklerini belirterek etli sandviçlerin tüketilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Tüketilmemesi gereken ürünlerden bir diğeri de buz. Bir süre önce yapılan testler, her sekiz uçaktan birinin musluk suyunun hastalığa neden olan bakteriler içerdiği ve buzun içecekler için güvenli olmadığını ortaya koydu.

Uzmanlar ayrıca, bakterilerin üremesi için mükemmel bir ortam sağlayan pirincin de sıklıkla zehirlenmeye neden olduğunu ve uçakta tüketilmemesini tavsiye ediyor.