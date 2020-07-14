'Erkekleri deli eden güzelliği' yüzünden işsiz kaldı

Daily Mirror'un aktardığına göre 22 yaşındaki Sipos, resepsiyon görevlisi olarak çalışıyordu, ama toplamda 135 bin pounda mal olan ameliyatların ardından işten ayrılmak zorunda kaldı. Genç kadın, güzelliği ve karizmasının 'erkekleri deli ettiğini' iddia ediyor.

Çocukluğundan beri Barbie’ye benzemek istediğini anlatan Sipos, ilk kez 17 yaşında bıçak altına yattı.

Toplamda 10 ameliyattan geçen kadın, tüm masrafın, oyuncak bebeğe benzeme arzusuna destek veren eski eşi tarafından karşılandığını söyledi.