Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre gelecek günlerde Türkiye'yi kavurucu sıcaklar bekliyor. Akdeniz üzerinden gelecek sıcak hava dalgası özellikle güney kıyılarını etkileyecek.

Birkaç gündür mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren hızla artışa geçecek, güney ve iç bölgelerde çok yüksek sıcaklıklar görülecek.

Akdeniz üzerinden gelerek Türkiye'yi etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası en büyük etkisini Ankara ve çevresinde gösterecek. Ankara’da yarından itibaren yükselişe geçecek sıcaklıklar pazartesi 39 dereceye kadar ulaşacak. İstanbul’da ise sıcak hava dalgasının etkisi çok görülmeyecek, hava 29 derece dolaylarında seyredecek.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.