Madame Tussauds Müzesi'nde Kanye West hazırlığı

Dünyanın en ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds yıllardır yeni başkanların heykellerini hazırlıyor. Müze, rap şarkıcısı Kanye West'in başkan olma olasılığı için hazırlıklı olduklarını söyleyerek büstünü yapmaya başladı.

New York’taki Madame Tussauds Müzesi, ABD’li rap şarkıcısı Kanye West’in ABD Başkanlığı için aday olduğunu açıklamasının ardından iki rakip haline gelen Donald Trump ve West’in yeni heykellerini görücüye çıkardı.

NTV'nin aktardığına göre, 43 yaşındaki şarkıcı West’in resmi olarak başkan adaylığını ilan etmesinin ardından müze, ünlü rapçinin başkan olma olasılığı için hazırlıklı olduklarını söyleyerek büstünü hazırlamaya başladı.

© Fotoğraf : Madame Tussauds Madam Tussauds tarafından yayınlanan görseller, balmumu heykellerin henüz tamamlanmadan önceki yaratım aşamasını gözler önüne seriyor.

Müze yetkilileri, Kanye West’in başkan seçilmesi halinde yeni balmumu figürünü tamamlayacaklarını ve Beyaz Saray Basın Odası’na yerleştireceklerini söyledi.

West geçen hafta Oklahoma'da bağımsız aday olarak oy pusulasına ismini yazdırmak için 35 bin dolarlık bir başvuru ücreti ödedi. Ancak yakın zamanda tartışmalı bir siyasi miting düzenlediği Güney Caroline'de oy pusulasına girmek için gereken 10 bin imzayı sunmadı.

Düzenlediği mitingde kurşun geçirmez yelekle sahneye çıkan ve “Başkanlık seçimini kazanıp kazanmamak umurumda bile değil” diye sözlerine başlayan West, “Mağazaların önünde evsiz insanlar var. Böyle şeylere değer veriyorum ve ben Tanrının hizmetindeyim” dedi.

Kürtaj konusunda görüşlerini açıklayan West, “Kürtaj yasal olmalı ancak bebek sahibi olan herkes 1 milyon dolar gibi bir para almalı” ifadesini kullandı. West ayrıca uyuşturucu kullanımının yasal olması gerektiğini de vurguladı.