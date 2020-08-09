Antalya’da denetlemelere takılan alkollü sürücüler ile polis arasında güldüren diyaloglar yaşandı. Trafik polisi, alkollü sürücüye alkolmetreyi üfletirken ‘Gözler kalbin aynasıdır’ diyerek sonucu önceden tahmin etti. Sürücünün 85 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gece 01.00 saatlerinde Alan Denetimi Uygulaması gerçekleştirildi. Her gün düzenli olarak devam eden ve 20 ekibin katıldığı denetimlere, narkotik ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, bekçiler ve trafik ekipleri de destek verdi. Şüphelenilen araçların durdurulduğu denetimlerde araçlar didik didik arandı, sürücülerin alkolü ölçüldü.

Denetimler sırasında bir sürücünün alkollü olduğunu tahmin eden trafik polisi, alkolmetreyi üflettiği sırada "'Gözler kalbin aynasıdır' diye bir şarkı var ya. Ben de şimdi söylüyorum; 85 promil" diyerek sonucu tebliğ etti.

Polis alkolmetreden önce tahmin etti: Gözler kalbin aynasıdır https://t.co/QtASScoxVM pic.twitter.com/3lWI1LYZfa — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 9, 2020

Sürücüye 1228 lira para cezası uygulandı.

Denetimlere takılan bir başka alkollü sürücü ise yasal sınır olan 50 promili 1 promil aşınca ceza yemekten kurtulamadı.

Polise uzun süre dil döken sürücü, “Tekrar üfleyeyim, aynı sonuç çıkarsa yazın” dese de 1228 lira para cezası yemekten kurtulamadı.