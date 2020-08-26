Antonio Banderas koronavirüsü yendi

Antonio Banderas, sosyal medya hesabından koronavirüsü atlattığını açıkladı.

Banderas, virüsü atlattığını kendi fotoğrafı ve koronavirüs simgelerinden bir kolajla duyurdu.

Paylaşımında virüsü temsil eden bir simgeleri tekmeleyen İspanyol aktör, şunları yazdı:

"21 günlük karantinadan sonra, bugün Covid-19 enfeksiyonunu atlattığımı, iyileştiğimi söyleyebilirim. Düşüncelerim benim gibi şanslı olamayan, benden daha çok acı çekenlerle birlikte. Bu savaşın ortasındaki herkese güç diliyorum"

Después de 21 días de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infección por Covid 19. Estoy curado. Va mi pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que lo han pasado peor que yo. Ánimo para todos los que están en mitad de la lucha. #Covid pic.twitter.com/IvCtOhjCSF — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 25, 2020

​İspanyol oyuncu, bu ay 60. doğum gününde virüse yakalandığını duyurmuştu. Hastalık sırasında semptomlarının az olduğunu söyleyen oyuncu, normalden biraz daha yorgun hissettiğini söylemişti.