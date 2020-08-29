Dünyanın en pahalı koyunu İskoçya'da satıldı

Dünyanın en pahalı koyunu, İskoçya'da düzenlenen açık artırmada 367.5 bin sterline (yaklaşık 3.6 milyon TL) satıldı.

Independent’in aktardığına göre, 'Double Diamond' (Çift Elmas) isimli Texel koyunu, İskoçya’nın Lanark kasabasında yapılan ‘Scottish National Texel Sale’ açık artırmasında 10.5 bin sterlinden başlayan fiyatla satışa sunuldu. Fiyatın hızlı bir şekilde yükseldiği ifade edildi.

Üç alıcının ortaklaşa verdiği son teklif, İngiltere ve genel olarak tüm dünya için bir koyunun satışında yeni bir fiyat rekoru oldu. 231 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 250 bin TL) olan önceki rekor 2009’da kayda geçmişti.

İngiltere’nin en popüler koyun ırkı olan Texel, birinci sınıf et koyunu olma özelliğini taşıyor. İkiz doğum oranının yüksek olması, yemin ete dönüşümünün mükemmel olması, diğer et koyunu ırklarına göre daha az yemle daha çok canlı ağırlık sağlaması ve çok uysal bir koyun ırkı olması Texel koyununun popüler olma ve fiyatların bu denli yüksek olma sebeplerinden sadece birkaçı.

Ayrıca yünleri ağırlıklı olarak çorap, iplik ve triko imalatında kullanılıyor.