Samsung’un yüksek kapasiteli bataryalı yeni akıllı telefonu: Galaxy M51

Samsung’un Almanya’daki sitesinde yapılan tanıtımda 7000 mAh’lik yüksek kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken Galaxy M51 adlı yeni akıllı telefonun özellikleri açıklandı.

6.7 inç büyüklüğünde Infinity-O Super AMOLED ekranı bulunan Samsung Galaxy M51, adı şimdilik açıklanmayan 8 çekirdekli işlemciyle donatılmış durumda. 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefonda, 64 MP + 12 MP, 5 MP ve 5 MP dörtlü arka kamera ve 32 MP ön kamera yer alıyor.

Tanıtım metninde, “İki rengi bulunan Galaxy M51, tarzınıza uygun modern bir tasarımla etkiliyor” ifadelerine yer veriliyor.

Telefonu farklı kılan en önemli özelliği ise donatılmış olduğu 7000 mAh kapasiteli batarya. Bu kapasite Samsung akıllı telefonları için rekor bir gösterge. Söz konusu batarya hem oldukça yüksek şarj ömrüne sahip hem de 25W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede dolabiliyor.

Almanya’da ön siparişe açılan Samsung Galaxy M51’in fiyatı 360 euro (yaklaşık 3 bin 160 TL). Yeni cihazın diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.