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    'Apple 8 Eylül'de basın duyurusu yapacak' iddiası: Hangi ürünler tanıtılacak?

    © AP Photo / Mark Schiefelbein
    Yaşam
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    Ünlü analist Jon Prosser, Apple'ın 8 Eylül Salı günü yeni iPad Air'ın ve Apple Watch Series 6'nın tanıtılacağı bir basın bülteni paylaşacağını iddia etti. Bloomberg'in başarılı yazarı Mark Gurman ise Apple'ın yarın duyuru yapacağını doğrulasa da Prosser ile genel olarak aynı fikirde değil.

    Eylül ayını 'Apple ayı' olarak yorumlayan uzmanlar, bunun en büyük nedeni olarak Apple'ın en yeni iPhone modellerini ve daha birçok çeşit ürününü Eylül ayında düzenlediği bir etkinlikte görücüye çıkarmasını gösteriyor. Fakat eylül ayına girmemize rağmen Apple'dan bu yıl için henüz bir duyuru tarihi gelmiş değil. Konuyla ilgili bilgi sızdıran kaynaklar da, Apple'ın duyuru takvimi hakkında farklı şeyler söylüyor.

    Mynet'te yer alan habere göre Jon Prosser, Apple hakkında birçok kez sızıntı yaptı. Özellikle iPhone SE 2020 hakkında yaptığı başarılı sızıntılar onun öne çıkmasını sağladı. Prosser şimdi ise Apple'ın sıradaki duyurularına gözünü kestirmiş durumda. Prosser'ın son iddiası, Apple'ın 8 Eylül günü yani yarın bir basın duyurusu yapacağı yönünde. Başarılı sızıntı kaynağı Apple'ın bu duyuruda yeni ürünlerini tanıtacağını belirtiyor. Bu ürünlerin yeni iPad Air ve Apple Watch Series 6 olması ise muhtemel. Fakat onunla aynı fikirde olmayanlar da var. Bunlardan biri Bloomberg'in teknoloji yazarı Mark Gurman.

    Mark Gurman heyecanlanmıyor

    Mark Gurman, duyurunun yeni ürünlerin tanıtılacağı bir duyuru olmayacağını söylüyor. Ona göre, Apple basın duyurusu ile iPhone 12 dahil yeni Apple ürünlerinin tanıtım tarihine dair bazı açıklamalar yapacak, hatta tanıtım tarihlerini duyuracak ancak yeni bir ürün tanıtmayacak. Yani yeni iPad Air veya Apple Watch Series 6'ı yarın görmemiz mümkün değil. En azından Gurman'ın düşünceleri bu yönde.

    Muhtemel duyuru saat kaçta?

    Apple'ın basın duyurusu, sızıntılara bakılırsa 8 Eylül Salı günü TSİ 17:00'da yayınlanacak. Jon Prosser, Salı sabahı değişiklik durumunda iddialarında bir güncelleme yapacağını söylese de şimdilik beklemekten başka çare yok gibi görünüyor. Etkinlikte iPhone 12'nin tanıtılma ihtimali ise oldukça düşük.

    Etiketler:
    Lansman, Telefon, Apple, iPhone
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