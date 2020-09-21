Dünyanın en yaşlı insanı, kırdığı yeni rekoru en sevdiği içecekle kutladı

Geçen yıl Guiness Rekorlar Kitabı'na dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak giren Japon Kane Tanaka, Japonya'nın gelmiş geçmiş en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçerek yeni bir rekor kırdı.

The Guardian'un aktardığı habere göre geçen cumartesi itibarıyla Kane Tanaka’nın yaşı 117 yıl ve 261 gün olarak kayıtlara geçti. Böylelikle Tanaka, Japonya'nın gelmiş geçmiş en yaşlı insanı oldu.

Daha önce Japonya’nın en uzun ömür rekoru, Nisan 2018'de yaşı 117 yıl ve 260 gün olarak kayıtlıyken hayatını kaybeden Nabi Tajima'ya aitti.

Tanaka, Fukuoka kentinde bir huzurevinde yaşıyor ve koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalardan dolayı yakınlarıyla uzun süredir görüşmüyor. Dünyanın en yaşlı insanının 60 yaşındaki torunu Eiji Tanaka, büyükannesinin sağlığının iyi durumda olduğunu ve hayatın her gününün tadını çıkardığını anlattı.

Yaşlı kadın kırdığı yeni rekoru en sevdiği içecek kola ile kutladı.

Daha önceki rekor, 122 yıl 164 gün yaşadığı öne sürülerek Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en uzun yaşayan insanı olarak dahil edilen Fransız Jeanne Calment’e aitti, fakat araştırmacılar Calment'in rekorunun gerçeği yansıtmadığını gösteren bulgular ortaya koymuştu.