'Feminizm Nedir?' sorusuna Diyarbakırlı bir vatandaşın yanıtı: Feminizm olması gereken yaşam biçimi, ben de feministim

Ortadoğu News Youtube kanalı, kadın erkek eşitliğini savunan ve günümüzde sıkça duyduğumuz kavramlardan biri olan Feminizm'i Diyarbakır'da sokaktaki insanlara sordu.

'Feminizmi Diyarbakırlılar nasıl tanımlıyor, nasıl bakıyor?' sorusunun cevabını arayan ekibin mikrofonuna konuşan bir Diyarbakırlı vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.

İsmi belirtilmeyen Diyarbakır sakini sözlerine, "Aslında kadına bakış açısında özgürlükçü bir mantıktır, ben pozitif ayrımcılık olarak bakıyorum" diyerek başladı.

'Feminizm Nedir?' sorusuna Diyarbakırlı bir vatandaşın yanıtı: Feminizm olması gereken bir yaşam biçimi. Ama özgürleşme adı altında erkekleşme de çok tehlikeli. Doğru temelde mücadelesi verilirse özgürlükçü tarafı olmazsa olmazdır, ben de feministimhttps://t.co/Tx81cKuIsc pic.twitter.com/sCYDyyHdiE — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 27, 2020

"Feminizm olması gereken bir yaşam biçimi" diyen vatandaş, devamında ise "Ama korkularım da var, özgürleşme adı altında erkekleşme de çok çok tehlikeli. Çünkü mevcut sistem kadını özgürleştireyim derken farkında olmadan eğitsel alt yapı olmadığı için erkekleşme, erkeği taklit etme, oysa kadını kadın olmaktan çıkaran erkek egemenlik zihniyetin ta kendisidir, ötesi değildir. Doğru temelde mücadelesi verilirse özgürlükçü tarafı olmazsa olmazdır, ben de feministim" ifadelerini kullandı.

Söz konusu sokak röportajı, sosyal medyada gündem oldu.