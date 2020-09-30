Regl ile ilgili tabulara karşı mücadele adına, Pantone, 'Regl' adında yeni bir kırmızı tonunu kullanıma sundu

Baskıda kullanılan renk referans sistemi olan ve kodlarının kullanılmasıyla dünyanın her yerinde aynı rengin elde edilmesini sağlayan Pantone, regl (adet dönemi) ile ilgili tabulara karşı mücadele adına kataloğa yeni renk ekledi.

Pek çok toplumda cinsiyetçi bakış açısıyla kötü gözle bakılan 'regl' döneminin adının verildiği 'cesur' bir kırmızı tonu tanıtan Pantone, basın açıklamasında 'regl olumluluğunu teşvik eden yönde enerji verici ve dinamik bir kırmızı nüans' dedi.

Pantone'nin 'Regl' rengi, İsveçli kadın genital bakım ürünleri firması Intimina'nın girişimiyle 'Görüldü+Duyuldu' kampanyası çerçevesinde sunuldu.

No @pantone , you are not ending "menstruation taboo" with it. This is just a PR stunt for a feminine hygiene Swedish brand @Intimina 🤔 Don't sell yourself out @pantone

into this virtue signaling / white saviour complex.https://t.co/etavpwVNot — Ana Paula Picasso (@A_picasso) September 30, 2020

Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman da yaptığı bilgilendirmede yeni renkten 'regl hakkında olumlu diyalogları teşvik eden özgüvenli bir kırmızı' diye söz etti.

"Hareketli ve maceracı bir kırmızı tonu olan cesur Regl, kim olduklarından gurur duyarak adet dönemini geçirenleri, regl dönemine kendinden emin şekilde sahip çıkanları, içinde doğdukları heyecan verici ve kudretli yaşam gücünü tutkuyla kutlayanları yüreklendiriyor" diyen Pressman, 'herkesi cinsiyeti ne olursa olsun bu saf ve doğal bedensel işlev hakkında kendiliğinden ve açık şekilde konuşmakta rahat hissetmeye çağırdıklarını' belirtti.

Pantone Başkan Yardımcısı , "Renk, dikkat çekmek ve sesimizi duyurmak için kullanabileceğimiz en güçlü ifade biçimlerinden biridir" vurgusunu yaptı.

Dünyanın pek çok yerinde regl döneminin hala tabu olarak kalması, insanların sağlığını, eğitimini ve sosyoekonomik statüsünü olumsuz etkiliyor.

Örenğin Hindistan'da regl olan kadına yemek pişirmesinin ya da herhangi birine dokunmasının yasaklanması adeti hala yaygın. Nepal'de genel yasağa rağmen orta batı bölgesinde regl olan kızlar, diğerlerinden ayrı şekilde 'regl kulübelerinde' uyumaya zorlanıyor. ABD'de regl döneminde kullanılması gereken malzemelere ergenlerin 5'te 1'i erişemiyor. Fiziksel zorluklarla karşılaşılmayan yerlerde bile kadınlar regl döneminin aşağılanması ve alay konusu olmasına maruz kalıyor.

Bu duruma karşı son dönemde 'regl olumlama' hareketi görünürlük kazanmaya çalışıyor. Geçen yıl Rayka Zehtabchi'nin yönettiği 'Period. End of Sentence' isimli kısa bir belgesel Oscar'la ödüllendirildi. Yeni emojiler geliştiren Unicode Consortium (Evrensel Kod Konsorsiyumu) da kız çocuklarının haklarını savunan Plan International isimli STK'nın kampanyası çerçevesinde 'kan damlası' simgesini kullanıma sundu.







