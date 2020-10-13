İstanbul dahil çok sayıda ile kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) birçok il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yarın başlayıp Çarşamba günü de etkisini sürdürmesi beklenilen yağışlara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, kuzey ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlara yağış ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları çağrısı yapan Meteoroloji'nin uyarılarında şu ifadelere yer verildi:

Yağışların yarın (13.10.2020 Salı) Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde; kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın yarın (Salı) Marmara'nın batısı, Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağışlar çarşamba da devam edecek

Meteoroloji'nin 13-19 Ekim tarihleri arası hava tahminine göre yarın etkili olacak yağışlar Çarşamba günü de sürecek.

Meteoroloji'nin açıklamasında "Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte Salı günü batı, Çarşamba günü kuzey ve iç bölgelerde, Perşembe günü kuzeydoğu kesimlerde azalacağı ve azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.