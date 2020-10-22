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    Urfa kebabı

    'Adana-Urfa rekabeti' yine alevlendi: ‘İnsanlar kebap yemek için en çok hangi kente giriş-çıkış yapıyor, araştırılsın'

    © DHA
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    Şanlıurfa ve Adanalı kebapçılar arasında en lezzetli kebabın kendilerine ait olduğu iddiasıyla yıllardır süren rekabet yeniden alevlendi. Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Selçuk Karakuş’un açıklamalarının üzücü olduğu söyledi.

    Türkiye’nin sevilen ve bilinen lezzetlerinden kebap hem vatandaşların hem de turistlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Adana ve Şanlıurfa olmak üzere her iki ildeki kebap ustaları, en lezzetli kebabın, kendi kentlerine ait olduğunu ifade ediyor. Yemek kültürüyle ön plana çıkan ve kendine özgü lezzetleriyle tanınan Adana’da kentin simge yemeklerinden olan Adana kebabı, 2005 yılında tescillenip, coğrafi işaret aldı. Yine et yemekleriyle ünlü olan Şanlıurfa'da 5 kebabı ile coğrafi işaret alarak tescillenip, listedeki yerini aldı.

    Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Selçuk Karakuş’un NTV’ye yaptığı Şanlıurfa’nın 5 tescilli yemeğiyle bu konuda birinci olduğunu ve en lezzetli kebabın bu kentte yeneceği açıklamasıyla birlikte tartışma, yeniden alevlendi.

    Şanlıurfalı kebap ustaları, kuzu etinden yapılan ve baharat eklenmeden sadece tuz ile yoğrulup servis edilen kebabın, sadece Adana değil, Türkiye’nin her ilinde yapılandan daha lezzetli olduğunu savundu. Ustalar, közde pişirilerek hazırlanan Urfa kebabını her zaman savunacaklarını ifade ederek rakip illerin ustalarına meydan okudu.

    ‘Her yörenin kendine göre bir damak zevki bulunmakta’

    © İHA
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    Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa'nın 12 bin yıllık geçmişe sahip bir şehir olduğunu belirterek, "Şanlıurfa, coğrafi işaretlerinde de birinci sırada yer alıyor. Halen kentimize ait 5 kebap çeşidimizin tescilini almış bulunmaktayız. Şu anda Adana kebap kendine has olarak yapılıyor. O kebapta Türkiye’mizin bir değeri olarak kabul ediliyor. Her yörenin kendine göre bir damak zevki bulunmaktadır" dedi.

    Şanlıurfa’da yörede haşhaş kebabı olarak bilinen sade kebabın tescil edilen ürünler arasında yer aldığını aktaran Peltek, şöyle konuştu:

    "Haşhaş kebabı denilince bu yöremizin özelliğinden olan üveyz koyunlarından, erkek kuzudan ve sağ boşluğundan alınarak, zırh bıçağıyla çekilerek hazırlanan müthiş bir lezzettir. Bunun özelliği içine sadece tuz koymaktır. Bu kebapta başka bir baharat kullanılmaz. Bizim burada yetişen hayvanlarımızın beslendiği alanlar, bu yörenin doğal bitki çeşitlerini Karacadağ ve Tektek dağlarından beslenen koyunlardan yapılan bir kebap türümüzdür."

    ‘Dünyanın her tarafında Urfa kebabı olarak biliniyor’

    İbrahim Halil Peltek, kebapta olduğu kadar tescil sayısı olarak bakıldığında diğer kalemlerde de Türkiye'de lider olduklarını söyledi:

    “Bizim şu an patlıcanlı, soğanlı, haşhaş, ciğer ve kazan kebabıyla bu mutfağımız çok zengindir. Tabi ki bu bölgede yöresel besinlerle hazırlanan bu kebaplar lezzetli olacaktır. Türkiye’nin ve dünyanın her tarafında Urfa kebabı olarak biliniyor. Bizim burada arzu ettiğimiz bu kebaplarla pazar payını artırmaya çalışacağız. Burada bu kebabı yiyen ziyaretçilerimiz daha sonra bizlere dönerek bu lezzeti başla yerlerde bulamadıklarını söylüyorlar.”

    Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan ise, Adana kebabının diğer kebap türleriyle kıyaslanmaması gerektiğini belirterek, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Selçuk Karakuş’un açıklamalarının üzücü olduğunu söyledi.

    Canan Karatay
    İHA
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    ‘Adana kebabını kıyaslamak en başta bir yanlış’

    Şefik Aslan, 2005 yılında Adana Ticaret Odası ve kendi kurumlarının öncülüğünde Adana kebabının tescillendiğini ve tüm dünyada saygı duyulan, tüketilen bir yemek olduğunu vurguladı. Şanlıurfalı dostlarından zaman zaman bu tür açıklamalar gelince üzüldüklerini belirten Aslan, “Adana kebabını kıyaslamak en başta bir yanlıştır. Herkesin yemeğine saygımız var ama bu tür tartışmalara Adanalılara alet etmemek gerekir” dedi.

    ‘En lezzetli kebap Şanlıurfa’da yenseydi oraya akın ederlerdi’

    Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın ise yurt içi ve yurt dışından binlerce insanın kebap yemek için Adana’ya akın ettiğini, bu tür lezzet kıyaslamalarının doğru olmadığını söyledi.

    Kebap denilince Türkiye başta olmak üzere dünyada da ilk olarak Adana kebabının akıllara geldiğini dile getiren Yaşar Aydın, bu yemekle diğer kebapları kıyaslamanın tamamen yanlış olduğunu belirtti.

    Şanlıurfa yemeklerinin çok lezzetli olduğunu ve 5 tescilli ürünleri oldukları için onlar adına mutlu olduklarını kaydeden Aydın,  şunları kaydetti:

    “Doğrudur, onların kendine özgü güzel yemeklerine saygı duyarız ama Adana kebabı bambaşka bir şey. Kıyma kebabı tamamen bu kentindir. Acılı-acısız diye ayrılır. Kuzu etinden olur ve zırhta çekilir. Buraya Kenya’dan, Avustralya’dan, Lübnan’dan kısacası dünyanın her yerinden insanlar kebap yemek için akın ediyor. Eğer en lezzetli kebap Şanlıurfa’da yenseydi oraya akın ederlerdi. Bu tür sözlerin söylenmemesi gerekir. Bir bakalım insanlar kebap yemek için en çok hangi kente giriş-çıkış yapıyor? Araştırılsın."
    Etiketler:
    iddia, Et, Adana kebap, Rekabet, Şanlıurfa
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