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    Türkan Şoray

    Türkan Şoray: Gençlerin, özellikle geçim derdinde olan insanların derdi beni çok mutsuz ediyor

    © AA
    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202011011043130740-turkan-soray-genclerin-ozellikle-gecim-derdinde-olan-insanlarin-derdi-beni-cok-mutsuz-ediyor/

    Türkiye'nin en büyük sorunu olarak işsizliği gören Türkan Şoray, "Maalesef okumuş, üniversite bitirmiş veya okuyamamış, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz iş arıyor. Gençlerin, özellikle geçim derdinde olan insanların derdi beni çok mutsuz ediyor" dedi.

    Sözcü gazetesinden Yüksel Şengül'e konuşan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Türkan Şoray'ın açıklamalarından bir bölümü şu şekilde:

    Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?

    Türkan Şoray
    © Fotoğraf : DHA
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    Birinci sıraya işsizliği koyarım. Korona olayından sonra daha da büyük bir sorun olacak diye endişeleniyorum. Özellikle gençlerin büyük bir enerjisi var. Maalesef okumuş, üniversite bitirmiş veya okuyamamış, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz iş arıyor. Gençlerin, özellikle geçim derdinde olan insanların derdi beni çok mutsuz ediyor. İstatistiklere baktığımızda ürkütücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Yıllarca yemeyip içmeyip evlatlarını okutan, onların meslek sahibi olması için çırpınan ailelerin hüznünü ve hayal kırıklıklarını yüreğimde hissediyorum. Gençlerin önü açılmalı. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bu ülkeyi aydınlığa götürecek olanlar… Umutsuzlukları umuda çevrilmeli diye düşünüyorum.

    Ekonomi raporu
    © Sputnik
    İşsizlik verileri pandeminin etkilerini yansıtıyor mu?
    Gelir adaletsizliği tabii… Keşke herkesin bu konuda şansı eşit olabilse. Ayrıca giderek kutuplaşıyoruz. Toplumda birbirimizi ötekileştirmeyerek, empati yaparak, birbirimizi dinleyerek, karşı görüşlüyse saygı duyarak orta yolu bulmalıyız. Bugün ülkemin görüş ayrılığı içinde kutuplaştığını görmek beni çok üzüyor. Birbirimizi yapıcı tenkit edelim, birbirimizden alacağımız ve birbirimize vereceğimiz çok şey var. Birlik içinde olalım.

    Ayrıca ülkemde eğitim çok önemli. Eğitimde fırsat eşitliği, kız çocuklarının okutulması çok önemli. Eğitimin hava, su, beslenme, barınma ve sağlık kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitim düşünebilme, hayata uygulayabilme ve yaşamın değerini bilme yeteneğidir, sonsuzdur.

    Ve kadına yönelik şiddet… Siz de üzüntünüzü her fırsatta dile getiriyorsunuz.

    © Fotoğraf : Twitter
    Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: Kadın üniversitesine karşı çıkan, kadın cinayetlerinden sorumludur
    Kadına şiddet olayları hepimizin yüreğini acıtıyor. Nasıl önlenir nasıl yaptırım uygulanır? Bu zihniyetin ve kadına bakışın değişmesi gerekiyor. Bunun için de en önemli şey eğitim. Bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmak zorundayız. Ülkemin kadınlarına sorunları çözülmüş mutlu yarınlar diliyorum.

    Tarım işçileri, maden işçileri, fabrika işçileri haklarını alamamaktan dolayı isyan içindeler…

    Soma işçileriyle ilk günden beri çok ilgiliyim ve kalbim onlarla çarpıyor. Maden işçileri, tarım işçileri, işçiler, emekçiler… Alın teri için yola çıkan herkesin yanındayım. Herkes emeğinin karşılığını mutlaka almalı. Ancak o zaman hep beraber yüzümüz güler.

     

    Etiketler:
    işçi, Maden, Soma, Koronavirüs, Kadına şiddet, Eğitim, işsizlik, Türkan Şoray
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