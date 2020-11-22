Ankara'da kontrolden çıkan taksi evin çatısına devrildi

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Durali Aliç Mahallesi 944. Cadde'de sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen taksi, kontrolden çıkarak bir gecekondunun üzerine devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kontrolden çıkan taksi evin çatısına devrildi https://t.co/TKxRYuYOVh pic.twitter.com/O5od3J6sJw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 22, 2020

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