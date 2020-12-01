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    Ambergris

    Tayland'da bir balıkçı 2,4 milyon pound değerinde ambergris buldu

    © DHA
    Yaşam
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202012011043319797-taylandda-bir-balikci-250-milyon-tl-degerinde-ambergris-buldu/

    Tayland'da balıkçı dünyanın en büyüğü olabilecek ambergris diğer adıyla balina kusmuğu buldu. Değeri yaklaşık 2,4 milyon pound olan söz konusu balina kusmuğunu, bu kadar özel yapan ayrıntı ise parfüm sektörünün vazgeçilmezi olmasından geliyor.

    Tayland’da bir balıkçı, sahilde 2,4 milyon pound değerinde ambergris buldu. Ambergris (balina kusmuğu) bir parfümün kokusunun daha uzun süre dayanması için ekstrakte edilen kokusuz bir alkol nedeniyle bir deniz hazinesi ve yüzen altın olarak kabul ediliyor.

    Tayland’ın Nakhon Si Thammarat bölgesinde sahilde yürüyüşe çıkan balıkçı Naris Suwannasang, birkaç soluk kaya benzeri soluk topak gördü. Bulduğu kaya benzeri parçaları eve götüren Suwannasang, kayaların parfüm üretiminde pahalı bir bileşen olarak kokunun daha uzun süre dayanmasını sağlamak için kullanılan balinalardan nadir bir salgı olan ambergrise benzediğini fark etti. Suwannasang, kayaların yüzeyini bir çakmakla yakarak test etti ve anında eriyip, aynı zamanda misk kokusu yaydığını fark edince bulduğu şeyin değerli olduğunu anladı.

    Kilosu 23 bin 740 pound

    Suwannasang, ambergrisin yeterince yüksek kalitede olduğu kanıtlaması şartıyla, kilogram başına 23 bin 740 pound (247 bin 425 TL) teklif eden bir iş adamının kendisiyle temasa geçtiğini söyledi.

    Yerel medyaya konuşan Suwannasang, “İş adamı daha sonra ambergrislerin kalitesini kontrol etmeye geleceğini söyledi ve fiyat beni şok etti. Bu amberler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uzmanın onları incelemesini istiyorum. Ayrıca polise gitmeyi ve evimden çalınabileceklerinden korktuğum için keşfimi kaydettirmeyi planlıyorum” ifadelerini kullandı.

    Ambergris nedir?

    Ambergris, sadece sperm balinası türünde görülen ve bu türün de çok az bir yüzdesinden çıkan, ağız-mide yolunda oluşan, kusmuk veya dışkı olarak dışarı atılan, tazeyken siyah, ham petrol gibi ve yapışkan olan, ancak deniz yüzeyinde senelerce kalıp gri/beyaz ve katı bir maddeye dönen, parfüm endüstrisinin en değerli maddelerinden birisidir.

     

    Etiketler:
    balina, Tayland, Balıkçı
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