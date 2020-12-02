Oyuncu Ellen Page 'trans' olduğunu açıkladı

Inception (Başlangıç), Juno ve X-Men serilerinin ünlü oyuncusu Ellen Page sosyal medya hesabından trans erkek olduğunu duyurdu.

Adını Elliot Page olarak değiştiren 33 yaşındaki oyuncunun paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

"Sonunda, gerçek halimle olmanın ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem. Trans olduğum gerçeğini seviyorum. Queer olduğum gerçeğini seviyorum. Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için.

Hayatımda bu yere geldiğim için. Bu yolculukta beni destekleyen insanlara karşı çok büyük bir minnettarlık duyuyorum.

Öz benliğimin peşinden gidebilmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem.

Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, aynı zamanda korkuyorum. Zarar vericilikten, nefretten, ‘şakalardan’ ve şiddetten korkuyorum.

Her gün taciz, istismar ve şiddet tehdidiyle uğraşan tüm translara: Seni görüyorum, seni seviyorum ve bu dünyayı daha iyi hale getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.”