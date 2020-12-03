Açılan kapıya çarptı, yola savruldu: Kazazedenin yakını araçlara saldırdı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde kent merkezi yönünde seyir halinde olan motosiklet, yolun sağında bulunan hafif ticari aracın sürücüsü tarafından açılan kapıya çarptı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü, bir başka otomobilin altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Motosiklet sürücüsünün kaza haberini alıp gelen yakınlarından adı öğrenilemeyen genç, hafif ticari aracın ön kaputuna çıkıp, zıpladı. Ardından hafif ticari aracın bagajında bulunan demir rafı alıp, yere attı. Aracı tekmeledi.
Kaza yapan motosiklet sürücüsünün yakını araçlara saldırdı https://t.co/VWUmU1RqUH pic.twitter.com/s1ZBtbBAVT— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 3, 2020
Çevredekilerin durdurmaya çalıştığı genç daha sonra yoldan geçen otomobili tekmeledi. Otomobilin sürücü mahalline yöneldiği sırada gelen polisler tarafından sakinleştirilen genç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
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