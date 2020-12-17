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    Öterken bayılan Denizli horozu ve sahibi Okan Gökbudak

    Öterken bayılan Denizli horozuna ilgi büyük: 25 bin liralık otomobille takas teklifi

    © DHA
    Yaşam
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    Denizli'de uzun süre öttükten sonra düşüp bayılan Denizli horozu, sosyal medyada ilgi gördü. Fenomen haline gelen 'Bahtiyar' isimli horozun sahibi Okan Gökbudak, "Yurt dışında yaşayan bir kişi horozumu 1250 Euro'ya satın almak istedi. Bir kişi de 25 bin lira değerindeki otomobiliyle horozumu takas etme teklifinde bulundu" dedi.

    Merkezefendi ilçesi Üçler Mahallesi'nde yaşayan tekstil işçisi Okan Gökbudak'a ait Denizli horozu, uzun ötüşüyle görenleri şaşkına çevirdi. Kümesinde Denizli horozu ve tavuğu da yetiştiren 28 yaşındaki Gökbudak'ın 1 yaşındaki horozu yaklaşık yarım dakika boyunca öttü. Öterken nefesi kesilen horoz, bayılıp yere devrildi. O anları cep telefonuyla kaydeden Gökbudak, görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Görüntü, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, çok sayıda beğeni aldı.

    Denizli horozunun uzun süre ötmesiyle meşhur olduğunu ifade eden Gökbudak, "Denizlili olduğum için küçük yaşlardan bu yana horozlara ilgi duyuyorum. Horozum Bahtiyar'ı yavruyken almıştım. Yetiştirdik besleyip büyüttük. Geçtiğimiz günlerde onu kümeste izliyordum. Uzunca öttükten sonra sallanmaya başladı. Daha sonra telefonumla görüntüsünü çekmeye başladım. İkinci kez uzun bir süre öttü. Sallandıktan sonra bayıldı. Görüntüleri sosyal medyaya yükleyince çok ilgi gördü. Horozum fenomen haline geldi" dedi. 

    ‘Satmayı asla düşünmüyorum’

    Gökbudak, horozunun ünlenmesinin ardından birçok teklif aldığını söyledi:

    "Yurt dışında yaşayan bir kişi horozumu 1250 euroya satın almak istedi. Bir kişi de 25 bin lira değerindeki otomobiliyle horozumu takas etme teklifinde bulundu. Onlara horozumu satmayacağımı söyledim. Onu çok seviyorum. Bunu hobi olarak yapıyorum. Satmayı asla düşünmüyorum. Çalınmasından korktuğum için yanımdan ayırmıyorum. Geceleri odamdaki kafese, gündüzleri ise işyerimdeki kümese bırakıyorum."
    'Bayılma, Denizli ırkı horozlarda olağan bir durumdur'

    Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Denizli horozu üretim birimi sorumlusu, ziraat mühendisi Mustafa Ünal, hayvanın kente has çevre koşullarına adapte olarak bugüne kadar gelen bir tür olduğunu belirtti.

    Ünal, Denizli horozunun, şehrin simgesi haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Normal bir horoz 4-5 saniye öter. Denizli horozu, 15-20 saniye hatta daha uzun süre de ötebilir. Süre uzadıkça, nefesi kontrol etmeleri zorlaşıyor. Nefesi kontrol edemeyip bazen sırt üstü düşebilirler. Buna halk arasında 'bayılma' adı verilir. Bayılma, Denizli ırkı horozlarda olağan bir durumdur. Denizli ırkı horoz, dünyada sadece ilimizde yetiştirilen bir türdür. Pamukkale ile kentin simgesi durumundadır. Pamukkırı, Demirkırı, Al horoz ve Pekmezkefi gibi türleri mevcuttur. Denizli horozuna sahip olmak için diğer illerden de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gelenlerin sayısı oldukça fazladır."
    Etiketler:
    takas, fenomen, bayılma, horoz, Denizli
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