Kızının sevgilisiyle aynı evde pandemi sürecini yaşayan Barack Obama: 'Fark ettim ki genç erkekler yiyor'

Pandeminini ilk dönemlerini kızının sevgilisiyle aynı evde atlatan eski ABD Başkanı Barack Obama, 'Şunu fark ettim ki genç erkekler yiyor! Onları yiyecek tüketirken izlemek garip. Market masrafım da yüzde 30 arttı' dedi.

Geçen hafta The Bill Simmons Podcast'e konuk olan eski ABD Başkanı Barack Obama, kızı Malia'nın Britanyalı sevgilisi Rory Farquharson'ın pandeminin ilk dönemlerinde kendileriyle birlikte tecrite girdiğini açıkladı.

Hakkında şaka yaptığı kızının erkek arkadaşı için Obama şunları söyledi.

"Vize işi vardı, burada kurulu işi vardı, onu eve aldık. Onu sevmek istemedim ama iyi bir çocuk. Şunu fark ettim ki genç erkekler yiyor. Onları yiyecek tüketirken izlemek garip. Market masrafım da yüzde 30 arttı."

New York Post'ta yer alan habere göre Obama, koronavirüs tecriti sırasında kızları Malia, Sasha ve kızının sevgilisine kart oyunları ve pis konuşmayı öğretirken çok eğlendiğini de söyledi.

Barack Obama 22 yaşındaki Rory Farquharson için 'harika genç bir adam' tanımlamasını da yaptı.