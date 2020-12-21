İstanbul’da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından önce evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafikte yoğunluk oluşturdu.

Avrupa Yakası D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik akıcı seyrederken, Haliç-Beylikdüzü arasında yoğunluk yaşandı.

Bazı noktalarda adeta trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. E5 karayolu Ankara ve Edirne istikametinde de trafiğin yoğun olduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.30 itibarıyla yüzde 67 seviyelerine yükseldi. Saat 20.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak ölçüldü.