Apartman deposundan eşya çalan hırsız yöneticiye selam verip gitti

Antalya’da hırsızlık şüphelisi, depodaki malzemeleri çalıp, dışarı çıktı. Yüzünde cerrahi maske olan ve bina sakini gibi davranan kimliği belirsiz kişi, apartman yöneticisiyle karşılaştı.

Bu sırada yönetici, şüpheliyi maskesi olduğu için tanıyamadı. Elinde çaldığı eşyalar olan şüpheli, yöneticiye selam verip, binadan uzaklaştı.

Depodan bazı eşyaların çalındığının fark edilmesinin ardından yönetici ve bina sakinleri güvenlik kamerasını inceledi.

Kamerada apartman yöneticisi ile hırsızın karşılaşma anı görüntülere yansırken, bina sakinleri şüphelinin rahat tavırları karşısına şaşırdı.

Apartman deposundan malzeme çaldı, yöneticiye selam verip gitti | Haberin detayları için: https://t.co/fGf91ZN45g pic.twitter.com/WdmNS1iUVk — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 24, 2020

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