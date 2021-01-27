WhatsApp'ta virüs alarmı: Tüm kontrolü ele geçiriyor

Zorunlu güncelleme krizinin ardından Whatsapp kullanıcıları yeni bir tehditle karşı karşıya. Yeni keşfedilen bir kötü amaçlı yazılımın, Whatsapp'ta bir reklam gibi görünerek yayıldığı ve Whatsapp kontrolünü ele geçirdiği ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, yeni WhatsApp virüsü ile ilgili açıklama yapan bir virüs programı araştırmacısı Lukas Stefanko, "Bu kötü amaçlı yazılım, alınan herhangi bir WhatsApp mesaj bildirimini kontrol ediyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara yayılıyor" açıklamasını yaptı. Bu yazılım gelen bir mesaja otomatik olarak yanıt göndermeye programlanmış durumda.

Android WhatsApp Worm?



Malware spreads via victim's WhatsApp by automatically replying to any received WhatsApp message notification with a link to malicious Huawei Mobile app.

Message is sent only once per hour to the same contact.

It looks to be adware or subscription scam. https://t.co/NYbh2A9Y6M pic.twitter.com/2tFgLyG94O — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) January 21, 2021

Bildirimlerin okunması için izin istemenin yanı sıra bu uygulama aynı zamanda arka planda çalışmak ve diğer uygulamaları kapatıp açmak için müdahaleci erişim talep ediyor. Bu, uygulamanın cihazda çalışan diğer uygulamaları kendi penceresiyle kaplayıp kimlik bilgilerini çalmak için kullanılabileceği anlamına geliyor.

Bu, Android'in hızlı yanıt işlevini destekleyen diğer mesajlaşma uygulamalarına gelecekteki bir güncellemede potansiyel olarak genişletilebilecek bir özellik olduğu anlamına geliyor.