Sakarya'da TIR'a çarparak 200 metre sürüklenen aracın sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp kaçtı

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen araç, aynı istikamette seyir halindeki Çetin M. idaresindeki TIR'ın sol tekerine çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Otomobil yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra takla attı.

Otomobilin takla attığını gören TIR sürücüsü yardım etmek için araç sürücüsünün yanına gitmek istediğinde, takla atan araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü önce küfretti. Ardından olay yerinden kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine ise olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede yaptığı araştırma sonrası sürücüye dair bir iz bulamazken kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Küfür ederek 'yaklaşmayın bize' dedi

Kaza sonrası diğer sürücünün yardımına koştuğu esnada kendisine küfür ettiğini anlatanTIR şoförü Çetin M., şunları söyledi:

“Orta şeritte geliyordum o esnada aynaya baktığım esnada arkamdaki aracın savrularak geldiğini gördüm. Ben zaten yavaş gidiyordum ve onu görünce iyice yavaşladım, o esnada geldi aracın sol tarafından çarptı. Yani ben tedbirli olmasam beni de bariyerlere sıkıştıracaktı, ben o anda durdum. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin yanından takla atarak sürüklendi. Ben o esnada aracımı bıraktım ve onun peşine koştum ne oldu diye. Gittiğimde adam küfür etti yaklaşmayın bize dedi. Daha sonrasında ben de aracıma dönerek itfaiye, ambulans ve polis ekiplerini aradım.”