Yolda yürüyen genç kızı bisikletle geçerken taciz ettiği iddia edilen kişi çevredekiler tarafından darp edildi

Antalya'da bisikletle gittiği esnada, yolda yürüyen bir kızı taciz ettiği iddia edilen bir kişi, çevredeki gençler tarafından darp edildi.

Bisikletle ilerlerken bir kızı taciz ettiği ileri sürülen şüpheli, bölgede bulunan gençler tarafından yakalanarak yere yatırıldı. Gençlerden biri, şüphelinin başına tokat atarak 'kalkma' diye seslendi.

Çevredekilerin darp etmesi sonucu yüzü kanlar içinde kalan şüpheli, kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Aldığı darbelerin etkisiyle kendinden geçen şüphelinin o anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şüphelinin olay sonrası 'Ben polisi çağırıyorum' diyerek elini telefonuna atması üzerine olay yerinde bulunan bir kişinin ise 'Taciz etmeyeceksin birader elin kızını, bacısını' demesi görüntülere yansıdı. Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi.