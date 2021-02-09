Malatya'da 8 köpeğin saldırısına uğrayan kadın: Biri kafamdan, biri kolumdan, biri bacağımdan tuttu, yerden kalkamadım

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde 8 köpeğin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki Saime Yeşil hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Köpeklerin saldırı anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Saime Yeşil’in evlerinin alt tarafındaki tarladan yürüdüğü sırada bir anda 8 köpeğin saldırısına uğradığı görülüyor. Çevredekilerin bağırışları ile bir süre sonra vatandaşlar saldırıya uğrayan kadının yanına gelerek kadını köpeklerin elinden kurtarıyor.

Yaşadığı dehşetin ardından vücudunun birçok yerinin parçalandığını ve dikişler atıldığını söyleyen Saime Yeşil, “Okula gidecektim çocuğumun kitaplarını almaya, evden çıktım kısa süre sonra 8 köpeğin saldırısına uğradım. Biri kafamdan tuttu, biri kolumdan, biri bacağımdan 3 kez ayağa kalkmaya çalıştım ama yere düşürdüler. Son anda vatandaşlar yardım koştu. Her tarafım dikişli, bugün aşı vuracaklar pansuman yapacaklar, oturup kalkamıyorum. 8 köpeğin saldırısına uğramak kolay mı, Allah’tan o sırada kalbim durmadı” diye konuştu.

Kızının da geçtiğimiz günlerde köpeklerin saldırısına uğradığını anlatan kadın, yetkililerden acilen bu soruna çözüm bulunmasını istedi.