Prof. Müftüoğlu aktardı: 'Mutlu olmak isteyenler öncelikle 7 konuyu dikkate almalı'

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde 'Nasıl mutlu oluruz' başlığıyla yayımlanan yazısında insanların 'stres testine' girmiş gibi olduğunu ve karanlıkta, bilmediği bir yolda yürüdüğünü söyledi.

"Üstelik yolculuğun ne zaman biteceği, nasıl sonuçlanacağı da kesin değil. Özetle 'belirsizlik' gibi son derece önemli bir sorunla karşı karşıyayız; görmediğimiz, duymadığımız, dokunamadığımız kısacası neredeyse hiçbir özelliğini tanımadığımız meçhul bir düşman ile birlikte yolculuk yapıyoruz" ifadesini kullanan Müftüoğlu, şöyle devam etti:

"Hal böyle olunca da her şeye büyüteçle bakmaya başladık. Konu hastalıksa anında ve hemen 'Acaba ölür müyüm?' korkusuna kapılıyoruz. 'Korkmayın, çözümü/aşıyı bulduk!' diyorlar, 'Acaba o aşı başımıza yeni işler açar mı?' gibi saçma sapan düşünceler üretiyoruz. Mutasyon meselesi devreye girince de her mutasyonu mutlaka ama mutlaka kötüye yoruyoruz. Ayrıca ciddi ölçüde bir bilgi kirliliği ve fazlalığı sorunumuz da var. Herkes konuşuyor. Ama hepsi farklı şeyler söylüyor. Sonuç mu? Ortada! Önce 'yön kaybı', sonra da 'mutsuzluk' devreye giriyor."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında muazzam bir mutsuzluk dalgasının oluştuğunu belirten Müftüoğlu, "Hepimiz istisnasız mutsuzluk hastasıyız. Peki, bu mutsuzluk hastalığının bir ilacı var mı? Nasıl mutlu olabiliriz? Bu soruların cevabı, özellikle yaşadığımız günlerde çok ama çok önemli. O cevaplardan biri her kitabını ilgiyle okuduğum Doğan Cüceloğlu hocadan geldi. Doğan Hoca 'Kendini keşfetmeye, zorluklarla başa çıkmaya var mısın?' sorusuna yanıt aradığı yeni kitabında bakın bize hangi ilaçları öneriyor" diye yazdı.

"Doğan Hoca’ya göre mutluluğun 'yaşla, cinsle, güzellik ya da çirkinlikle hatta zekâ seviyesiyle' alakası bile yok! Hocaya göre mutlu olmak isteyenler öncelikle şu 7 konuyu dikkate almalı" diyen Müftüoğlu, bunları şöyle sıraladı:

"Varan 1 - Aile ilişkileri: Mutluluğun aile ilişkilerinin sağlıklı ya da sağlıksız olmasıyla çok yakın bir ilişkisi var.

Varan 2 - Ekonomik durum: 'Parayla saadet olur mu, olmaz mı?' bilinmez ama Doğan Hoca mutluluk için makul bir gelir seviyesinin de önemli olduğunu yazıyor.

Varan 3 - İşiniz: Mesele mesleğinizin ya da yaptığınız işin ne olduğu değil, söz konusu mutluluksa mesleğinizin de yaptığınız işin de sizin için anlamlı/değerli olması önemli bir mutluluk ayrıntısı.

Varan 4 - Arkadaş, dost, komşu: 'Mutlu olmak istiyorsanız bu üçlü takımı da ihmal etmemelisiniz' diyor Doğan Hoca ve ekliyor: 'Ayrıca bu üçlünün yanında kendinizi çok rahat hissetmelisiniz.'

Varan 5 - Cesaret: Eğer 'Cesur ve bağımsız biri misin?' sorusuna verdiğiniz yanıt güçlü bir 'Evet' ise mutluluktan yana şanslısınız. Zira mutluluk için 'kendi gözünde var olma cesaretine sahip olmak' da çok önemli bir ayrıntı.

Varan 6 - Sağlık: Doğan Hoca kadar ben de sağlığın mutluluk merdivenleri sıralamasında ancak 6. sırada yer almasına şaşırdım. Ama bilelim ki sağlık da önemli bir faktör.

Varan 7 - Vicdan: Mutlu olmak isteyenlere hoca şu soruyu samimiyetle cevaplamalarını öneriyor: Değerlerinle vicdanın rahat mı, aşkınlık düzeyinde yani inanç ve değerlerinle ahenk içinde yaşayan biri misin?"