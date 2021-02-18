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    Son yağışlar da Salda Gölü'ne çare olmadı: Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

    Son yağışlar da Salda Gölü'ne çare olmadı: Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

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    Salda Gölü'ndeki çekilmeye günlerdir süren yağmur ve kar yağışı da çare olmadı. Göl kıyısında önceden insanların suya girdiği bölümlerde adacıklar ortaya çıktı. Yüksek Jeoloji Mühendisi Servet Cevni, "Salda Gölü maalesef bölgemizdeki diğer göllerin çektiği sıkıntıyı çekmektedir. Kuruma tehlikesiyle karşı karşıyadır” dedi.

    Burdur'un Yeşilova ilçesinde 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen ve beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla son birkaç yıldır Türkiye'nin en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan ve geçen yıl pandemiye rağmen 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü'nde yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle suyunda çekilme meydana geldi. 

    Salda Gölü'nün Beyaz Adalar ve Halk Plajı bölümünde suların 20-30 metre çekilmesinin ardından küçük adacıklar ortaya çıktı. Yaz aylarında vatandaşların serinlemek için suya girdiği bölümlerde oluşan adacıklar şimdi yürünebilecek hale geldi.

    ‘Salda Gölü Burdur Gölü’nün akıbetine uğrayabilir’

    Jeoloji Mühendisleri Odası Burdur Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksek Jeoloji Mühendisi Servet Cevni, Salda Gölü'nün de Burdur Gölü'nün akıbetine uğrayabileceğini söyledi. 

    Salda Gölü'nün tektonik hareketlerle bugünkü şeklini alan bir göl olduğunu söyleyen Cevni, "Salda Gölü maalesef bölgemizdeki diğer göllerin çektiği sıkıntıyı çekmektedir. Kuruma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Salda Gölü'nü etkileyen birçok sebep var. Bununla ilgili geçen haziran ayında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bir rapor oluşturdu. Bu rapora ben de katkı sundum. Raporda da belirtildiği gibi gölü besleyen su kaynaklarına yapılmış ve yapılacak olan insan etkisi, tarımsal faaliyetler ve su kullanımları, yapılaşma ve turizm faaliyetleri gibi birçok etken Salda Gölü'ne zarar vermekte” dedi.

    ‘Son dönemde yağışlarda muazzam düşüklük söz konusu’

    Cevni “Bütün bunlar yetmezmiş gibi son dönemde yağışlarda muazzam düşüklük söz konusu. Bildiğiniz gibi Salda Gölü ile aynı havza üzerinde bulunan Salda Kayak Merkezimiz var. Vatandaş gözüyle baktığınızda kayak merkezi ama bizim tarafımızdan, uzman gözüyle baktığınızda aslında oraya yağan kar uzun vadede Salda Gölü'nü besleyen su kaynağı. Salda Gölü'ne giden yer altı ve yer üstü sularını besleyen bir kaynak niteliğinde. Salda Kayak Merkezi'nde yeterli kar olmaması, sezonun açılamaması demek, önümüzdeki sezonda Salda Gölü'nün daha az besleneceği anlamına geliyor. Salda Gölü ile ilgili defalarca uyarı yapıldı pek çok kurum ve kuruluş tarafından ama yaşadığımız durumda önümüzdeki süreçte çok daha dikkatli olmamız gerektiği hakkında aslında bize bir uyarı" ifadelerini kullandı.

    ‘Göllerin hiçbirinde olumlu bir gidişat yok’

    Göller yöresindeki bütün göllerin kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Cevni, "Bazıları hali hazırda kurudu, bitti. Biraz daha fazla beslenen, biraz daha iyi korunan biraz daha yavaş süreci takip ediyor ama şu an itibarıyla hiçbir gölümüzde olumlu bir gidişat yok maalesef" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Yağış, Kar, Yağmur, Göller Bölgesi, Burdur Gölü, Salda Gölü, Kuraklık, Burdur, Türkiye
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