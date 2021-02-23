Kanada'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden restoran sahibinden 187 bin dolar ceza ödemesi istendi

Kanada’nın Toronto kentinde koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirtilen restoran sahibinden, 'halk sağlığını riske atması' ve 'restoranın kapalı kalması için kentin harcadığı 187 bin doları ödemesi' talep edildi.

Kanada'nın Toronto kentinde 'Adamson Barbecue' adlı restoranın sahibi olan Adam Skelly, geçen yılın kasım ayında restoranların kapalı olması rağmen sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak, yurttaşların restoranında yemek yiyebilecekleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

Skelly'in çağrısı üzerine kısıtlama karşıtı birçok kişi restorana gelmişti. Olayın ardından Skelly'in restoranı geçici süreyle kapatılmış, kapatma kararına uymayan Skelly, bu kez gözaltına alınmıştı.

Skelly'in gözaltına alınmasının ardından destekçileri, 'Go Fund Me' adlı kuruluş aracılığıyla yaklaşık 337 bin dolar para toplayarak, Skelly'nin serbest bırakılmasını sağladı.

Serbest bırakılması sonrası Skelly'den Toronto kenti, ihlallerden dolayı ve kent tarafından restoranın kapalı kalması için harcanan 187 bin doları ödemesini talep etti.

Poor BBQ Dude Bro. Police ain’t cheap 😬 pic.twitter.com/i73b0DhnQs — Caryma Sa'd - Lawyer (@CarymaRules) February 20, 2021

Skelly, ayrıca polise engel olmak, kapalı mekanda yemek yeme kurallarını ihlal etmek ve ruhsatsız iş yeri çalıştırmak dahil toplamda 13 suçla itham edildi.