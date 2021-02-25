Pasifik Okyanusu'nda 14 saat şamandıra sayesinde hayatta kaldı

Pasifik Okyanusu'nda denize düşen bir denizci biraz kendi çabasıyla biraz da şansın yardım etmesiyle hayatta kaldı ve 14 saat sonra kurtarıldı.

Yeni Zelanda'nın Tauranga limanından okyanusta izole bir noktada olan Britanya toprağı Pitcairn'e kargo taşıyan 'Silver Supporter' gemisinde baş mühendis olarak çalışan Vidam Perevertilov, oğlu Marat'ın aktarımına göre, makine odasında gece vardiyasını bitirdikten sonra kendini iyi hissetmeyince güverteye çıktı.

© AP Photo / Ronen Zilberman Bahamalar'da 33 gün ıssız adada mahsur kalan 3 Kübalı kurtarıldı yaşanan olayda dengesini kaybedip düşen 52 yaşındaki Perevertilov'ın can yeleği giymiyordu. Bir süre sonra bilinci yerine gelen ve geminin kendisinden uzaklaştığını fark eden Perevertilov, hayatta kalmasına yardımcı olabilir umuduyla ufukta gördüğü bir karaltıya doğru yüzmeye başladı. Söz konusu karaltı terk edilmiş bir balıkçı şamandırası çıktı.

Perevertilov, kayıp olduğunu 6 saat sonra fark edip geri dönen mürettebat tarafından 18.00'de kurtarılana kadar bu şamandıraya tutunarak okyanus yüzeyinde kalmayı başardı. Mürettebattan biri zayıf bir insan sesi duyduklarını ve bi elin yukarı kaldırıldığını gördüklerini anlattı.

Litvanyalı Perevertilov'un sağlık durumu ise iyi.

#Worldnews #NewZealand Sailor survives for 14 hours in Pacific Ocean by clinging to abandoned buoy: Vidam Perevertilov, a supply ship engineer, fell overboard between New Zealand and the isolated British territory of Pitcairn A sailor who fell overboard… https://t.co/JiJlf9qRnR — Alos Dan (@AlosDan) February 25, 2021

Şamandırayı 'başkalarını da kurtarabilir diye' yanında götürmedi

Yeni Zelanda haber sitesi Stuff'a konuşan oğul Marat, "Hayatta kalma isteği güçlüydü ama Güney doğana kadar su üstünde kalmak için büyük çaba sarf ettiğini anlattı" dedi. Babasının, saatlerce tutunduğu şamandırayı hatıra olarak yanında götürmek yerine denizde bıraktığını söyleyen Marat, "Komik bir durum. Belki başka birilerinin daha hayatını kurtarır diye şamandırayı orada bıraktı" diye konuştu.