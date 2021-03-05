WhatsApp, masaüstü uygulamasında beklenen özelliğini uygulamaya soktu

WhatsApp kullanıcılarının merakla beklediği özellik geldi. Yeni güncelleme ile birlikte artık masaüstü uygulaması üzerinden sesli ve görüntülü arama yapılabilecek.

WhatsApp’ın Mac ve PC için masaüstü uygulamasını kullananlar, bugünden itibaren kademeli olarak sesli ve görüntülü arama yapmaya başlayabilecekler.

Masaüstü uygulamalarından yapılan sesli ve görüntülü aramalar da uçtan uca şifreli olarak gerçekleştirilecek.

WhatsApp’ın resmi blogundan yapılan açıklamada söz konusu yenilikle ilgili şu ifadeler kullanıldı: