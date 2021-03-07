Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar: Kurtulamadığım eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu

Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı. Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre Çınar, Beylikdüzü’nde arkadaşları ile eğlendikten sonra eve döndüğü sırada yolda polis kontrolüne takıldı.

İddiaya göre Çınar'ın aracında yapılan aramada uyuşturucu madde çıktı. Çınar, gözaltına alındıktan sonra Etiler karakoluna götürüldü.

Ayşegül Çınar ilk ifadesinde, "Bana ait değil, hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Kurtulamadığım eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu" ifadelerini kullandı.

Çınar, son olarak Yasak Elma ve Masal Şatosu gibi projelerde rol almıştı.